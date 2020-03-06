فلسطين تعلن حالة الطوارئ لمدة شهر لمواجهة كورونا

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا، وجاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، عبر تلفزة فلسطين، مساء أمس الخميس، قال فيها إن عباس، “أصدر مرسوما بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، لمواجهة خطر فيروس كورونا”.

وأضاف اشتية أن “حالة الطوارئ تشمل إغلاق المدارس، والجامعات، والمعاهد”، مشددا على أن الحركة بين المحافظات ينبغي أن تكون للضرورة القصوى فقط.

وأردف اشتية “تغلق الإدارات والجامعات والمؤسسات التعليمية، فيما يبقى الموظفون، والأطباء على رأس عملهم”، وقال إنه سيتم إغلاق المعابر، والجسور عند الحاجة.

ووفق اشتية، فإن إعلان حالة الطوارئ ينص على منع الإضرابات، والتحركات الجماهيرية في كافة محافظات البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاطهم بوفد يوناني.