ليبيريا ستفتح قريبا قنصلية لها بالداخلة

تتجه ليبيريا إلى الإلتحاق بعدد من الدول التي فتحت قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تأكيدا على دعمها للوحدة الترابية للمملكة.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية الليبيري غبهزوهنغار ميلتون فيندلي، أن بلاده ستفتح قريبا قنصلية لها بمدينة الداخلة، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة.

وستنظم ليبيريا بذلك، إلى أكثر من 10 بلدان أخرى افتتحت خلال الأشهر ال”ثاثة الماضية قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، كان آخرها جمهورية جوبوتي وجمهورية بروندي.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كان قد أعلن، في دجنبر الماضي، أن مدينتي العيون والداخلة ستحتضنان عشرات التمثيليات الدبلوماسية متم هذه السنة.