سهام أسيف تعود إلى الساحة الفنية من بوابة رمضان

تعود الممثلة، سهام أسيف، إلى لقاء الجمهور في شهر رمضان المقبل، عبر مسلسل جديد يدخل سباق الأعمال الرمضانية هذه السنة.

وانطلقت آسيف، ابتداء من الأسبوع الحالي، رفقة طاقم المسلسل، في تصوير لقطاته بمشاركة أسماء وازنة، مثل مجدولين الإدريسي، وسعيد باي.

وغابت آسيف لمدة طويلة عن الساحة، قبل أن تعود إلى الأضواء بإعلان زواجها، كما شاركت في ستكوم “البهجة ثاني”، الذي عرض رمضان الماضي، وكان ذلك أول ظهور لها بعد الغياب.

وكانت آسيف من بين الأسماء الوازنة في الساحة الفنية، وكسبت شهرة بمشاركتها مع الممثل سعيد الناصيري في ستكومات، لكن انشغالاتها الشخصية أدت إلى غيابها، وبالتالي خفوت نجمها، الذي تحاول إعادته إلى السطوع من جديد بعد العودة إلى التمثيل.