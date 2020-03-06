الرباط “تحتضن” نهائي كأس “الكاف” والتنافس مغربي تونسي كاميروني على ملعب “التشامبيونزليغ”

هاجر لصفر – صحافية متدربة

حسب بيان للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيحتضن المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، نهائي كأس الكونفديرالية الإفريقية لكرة القدم، بعدما بات الملعب الوحيد المرشح لاحتضان نهائي ثاني أمجد الكؤوس القارية.

وفي سياق متصل، تم ترشيح 3 ملاعب، وفق إفادة البيان ذاته، لاحتضان نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتعلق الأمر بجاموبا بالكاميرون، ورادس بتونس، ومركب محمد الخامس بالمغرب، فيما انسحبت كل من رواندا ومصر بسبب إصلاحات ملاعبها الرئيسية.

وشدد المصدر ذاته على كون قرار تحديد هوية الملعب الذي سيحتضن العرس النهائي القاري سيتخذ يوم 12 من مارس الجاري.

يشار إلى أن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية تشهد مشاركة فريقي الوداد والرجاء الرياضيين، في وقت تنافس فيه النهضة البركانية وحسنية أكادير على لقب كأس “الكاف”.