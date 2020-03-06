الفقيه بن صالح..”إصابات” في حادث سير خطير بين حافلة للنقل العمومي وعربة مجرورة!

تسببت عربة مجرورة بحصان، ليلة أمس الخميس، في حادث سير خطير بعد اصطدامها بحافلة للنقل الحضري “الطوبيس” على مستوى تراب جماعة سيدي حمادي إقليم الفقيه بنصالح.

‎وحسب مصادر محلية، فإن حافلة للنقل الحضري اصطدمت بعربة مجرورة، ما تسبب في حادث سير خطير، كانت حصيلته مقتل حصان العربة على الفور، وإصابة سائقها على مستوى الرجل، وإغماء طالبة كانت على متن الحافلة.

‎وأضاف المصدر ذاته أن الحادث تسبب في خسائر مادية كبيرة في العربتين، فيما عرف مكان الحادث استنفار مختلف السلطات المحلية، وقد نقل المصابان على وجه السرعة إلى المركز الصحي لأفورار، حيث قدمت لهما الاسعافات الأولية.

وفتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث لتحديد المسؤوليات القانونية.