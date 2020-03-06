كورونا…وضع وزيرة الصحة المصرية في الحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة الصحة هالة زايد وضعت في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، بعد عودتها من رحلة إلى الصين، استمرت حوالي أسبوع.
وقام فريق الحجر الصحي في مطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية بحق الوزيرة، والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.
وقال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم سحب عينات من الوزيرة، والوفد المرافق لها، وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما ستتم متابعتهم لمدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة الفيروس.
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