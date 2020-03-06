ميسي ينال جائزة جديدة بالدوري الإسباني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، جائزة خاصة بعد تألقه في الفترة الأخيرة بمباريات فريقه في الدوري الإسباني.
وبحسب ما نقله الموقع الرسمي لرابطة الليغا، فإن ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر شباط/فبراير الماضي.
ونجح البرغوث خلال الشهر الماضي، في قيادة فريقه للفوز بكل المباريات، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة لزملائه في برشلونة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل خلالها ميسي، على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بعد أن نالها للمرة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة لميسي، قبل مباراة برشلونة ضد ليغانيس بالليغا، والمقرر لها يوم 22 آذار/مارس الجاري.
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