تحالف رصد يدين سرقة ميليشيا الحوثي الانقلابية للغذاء من أفواه الجوعى

المناطق - واس

ناشد ” تحالف رصد ” المجتمع الدولي سرعة التحرك لإنقاذ المدنيين اليمنيين وتوفير الغذاء لهم، ومحاكمة قيادات الحوثي كمجرمي حرب بعدما ثبت انتهاكهم لما جاء في نظام روما الأساسي الذي أكد على أن إعاقة المساعدات ونهبهم في الحروب جريمة حرب.

وقال عضو التحالف همدان العلي فِي كلمة ألقاها أمام الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف: إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم بعدما أصبح 80 % من اليمنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، ورغم ذلك ما تزال ميليشيا الحوثي الانقلابية تمنع وصول المساعدات لمن يحتاجها في المناطق الخاضعة لسيطرتها .

وأضاف أن المنظمات الدولية هددت مرارًا، بأنها ستعمل على تخفيض حجم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية ، لأنها لا تستطيع ضمان وصولها نتيجة تزايد عمليات نهب الميليشيا الانقلابية لها وتسخيرها لصالح عملياتها الحربية والطائفية، واصفةً هذه الممارسات بـ” سرقة الغذاء من أفواه الجوعى”.

وأوضح أن ميليشيات الحوثي تفتح كل يوم جبهة للقتال في نهم ومأرب والجوف والضالع وغيرها من المناطق، بدلًا من الاتجاه للسلم. وفي هذه اللحظات يزيد الحوثيون سوءَ الوضع الإنساني في الجوف بعدما اقتحموا مركز المحافظة وهجّروا آلاف الأسر التي لم تجد غير الصحراء مأوى لها وهي تعيش الآن ظروفًا إنسانيةً صعبةً جراء عدم توفر الماء والغذاء.