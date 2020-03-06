شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل إصابة سادسة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا في تصريح اليوم أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في
مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.
وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.
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