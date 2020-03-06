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باكستان تسجل إصابة سادسة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الباكستانية عن رصدها إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بهذا الفيروس القاتل إلى ستة حالات في البلاد.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور ظفر ميرزا في تصريح اليوم أن الحالة الجديدة ظهرت في رجل يبلغ من العمر 69 عامًا في

مدينة كراتشي، مؤكدًا أن حالة المريض مستقرة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن المريض عاد من إيران في 25 من شهر فبراير الماضي، وكان يخضع للمراقبة.

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