خلية الأزمة: عدد حالات الإصابة بكورونا حتى الآن 38 وتسجيل حالتي وفاة

أعلنت خلية الأزمة، الجمعة، عن إصابة 38 شخصاً بـ" فيروس كورونا" في عموم البلاد، فيما أشارت إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الخلية قولها، إن "38 شخصاً أصيبوا بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من البلاد"، مبينة أن "عدد المتوفين بلغ 2، بعد فحص أكثر من 400 شخص".
وكانت خلية الازمة التي شُكلت بالامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020 بشأن فايروس كورونا، قد عقدت اليوم الجمعة، اجتماعاً لاتخاذ جملة من القرارات.
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