عمليات بغداد: القبض على أشخاص يحملون بنادق صيد في ساحة التحرير

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على أشخاص يحملون بنادق صيد في ساحة التحرير وسط العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم إلقاء القبض على عدد من الاشخاص يحملون بنادق صيد وكميات كبيرة من الصجم في ساحة التحرير".
وأضافت أنه "تم ضبط مواد تستخدم في الاعتداء على القوات الامنية والمتظاهرين السلميين بحوزتهم".
وأضافت أنه "تم ضبط مواد تستخدم في الاعتداء على القوات الامنية والمتظاهرين السلميين بحوزتهم".
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