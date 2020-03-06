بالفيديو.. عاصفة ترابية تجتاح الرطبة وتتجه نحو بغداد

ضربت عاصفة ترابية قادمة من الحدود العراقية الأردنية، قضاء الرطبة (310 كم غرب الرمادي)، متجهة نحو العاصمة بغداد. وكان رئيس منبئين جويين أقدم محمود عبد اللطيف توقع، ظهر اليوم الجمعة، تأثر البلاد بكتلة غبارية بدءاً من المنطقة الغربية اليوم، مبيناً أن مناطق الوسط والجنوب ستتأثر بالغبار.

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