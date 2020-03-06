بالفيديو..طلبة الدراسات العليا يتظاهرون امام مبنى وزارة التعليم العالي

لم يمنع تعطيل الدوام في الجامعات والمدارس تحسبا لانتشار فايروس كورونا طلبة الدراسات العليا من الخروج في تظاهرة ولثلاثة ايام على التوالي امام مبنى وزارة التعليم العالي وسط العاصمة، مطالبين وزيرها بالنظر الى مطالبهم التي لخصت بمنحهم دورا اخر او درجات اضافية بعد ان اخفقوا بالعبور ببعض بالامتحانات الفصلية لهذا العام . اخفاق هؤلاء الطلبة بالعبور الى مراحلة اخرى لنيل الشهادت العليا جاء نتيجة الاحداث التي تمر بها البلاد من تظاهرات وقطع للطرق وتعطيل للدوام خلال تلك الفترة على حد قولهم.

وفي حال عدم استجابة الوزارة الى مطالب هؤلاء المتظاهرين فقد يتصاعد الموقف الى اكثر مما هو عليه حيث اكد بعضهم استمرارهم بالتظاهر لحين تحقيق مطالبهم.

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