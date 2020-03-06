شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن أول وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 أمستردام - الخليج 365 Advertisements يواصل فيروس كورونا بحصد مزيد من الأرواح في مختلف البلدان. حيث أعلن معهد الصحة العامة في هولندا اليوم وفاة رجل يبلغ من العمر 86 عاما مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 ". وقال المعهد إن مصدر إصابة الرجل غير واضح. وكان برونو بريونز وزير الصحة الهولندي أعلن أمس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 82 .

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