شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أربع دول تُعلن عن اكتشاف مصابين بـ"كورونا" لأشخاص قادمين من تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 مارس 2020 أنقرة - الخليج 365

رصد ناشطون، بأن تركيا باتت تصدر فيروس كورونا حيث أن الاشخاص الذي يسافرون منها يتصح أنهم مصابين بهذا الفيروس القاتل. Advertisements ووفق الناشطين، فإنه خلال اسبوع فقط أعلنت نيجيريا اكتشاف مصاب بكورونا قادم علي الخطوط الجوية التركية. كما أعلنت سنغافورة اكتشاف مصاب بكورونا قادم علي الخطوط الجوية التركية. من جهتها، أعلنت اسرائيل عن اكتشاف مصاب بكورونا قادم علي الخطوط الجوية التركية. كما أن استونيا أعلنت اكتشاف مصاب بكورونا قادم من تركيا

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