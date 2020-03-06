أوضح وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أنّ "إلغاء الرحلات الجويّة بسبب تفشّي فيروس "كورونا" (كوفيد-19) تسبّب في مشاكل لبعض الرعايا الإيرانيين خارج البلاد"، مؤكّدًا أنّ "الخارجية الإيرانية وجميع بعثاتها الدبلوماسيّة خارج البلاد، تبذل قصارى جهودها في التخطيط لعودتهم إلى البلاد بشكل آمن".
وكانت قد أفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، بأنّ "ظريف دعا جميع الدول وشركات الطيران الأجنبية، إلى المساعدة على عودة الرعايا الإيرانيّين العالقين إلى أرض الوطن، حسب تعليمات "منظمة الصحة العالمية".
وكان قد أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، كيانوش جهانبور، "ارتفاع عدد الوفيات اثر الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 124 حالة والمصابين إلى 4 آلاف و747، فيما بلغ عدد المتعافين 913 شخصًا".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: الخارجية تبذل كل ما بوسعها لعودة الرعايا الإيرانيين إلى البلاد بشكل آمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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