رسالة من برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية

وجه النائب ب​البرلمان الإيراني​ عن محافظة ​طهران​ محمد ​رضا نجفي​، رسالةً إلى الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ ورئيس البرلمان ​علي لاريجاني​ و​وزير الصحة​ ​سعيد نمكي​، طلب فيها "فرض حجر صحي على العاصمة الإيرانية طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته ​الصين​ على مدينة ووهان، للحد من انتشار ​فيروس كورونا​".

وأشار نجفي في رسالته إلى أن "عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، مضيفا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها".​​​​​​​