وجه النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران محمد رضا نجفي، رسالةً إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني ووزير الصحة سعيد نمكي، طلب فيها "فرض حجر صحي على العاصمة الإيرانية طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأشار نجفي في رسالته إلى أن "عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، مضيفا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها".
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة من برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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