وزير الصحة بسنغافورة: من المؤكد أننا سنرى بوقت من الأوقات وفيات بسبب كورونا

لفت المسؤول في رئاسة فريق العمل لمكافحة فيروس "كورونا" في ​سنغافورة​، لورنس وونغ، إلى أنّ "الفيروس بدأ يأخذ شكل وباء عالمي، ولن يكون من الممكن أن نعزل أنفسنا".

من جهته، أعلن وزير الصحة جان كيم يونغ، أنّ "من المؤكّد أنّنا سنرى في وقت من الأوقات وفيات جراء "كوفيد-19"، مثلما شاهدنا في كلّ أنحاء العالم".

وكانت سنغافورة واحدة من البلدان خارج ​الصين​ الّتي تضرّرت من الفيروس في مراحل تفشّيه المبكرة. ولكن بعد أكثر من شهرين على تسجيل أوّل حالة إصابة لديها، أبقت سنغافورة على عدد الإصابات عند ما يزيد قليلًا عن مئة شخص، أغلبهم خرجوا من المستشفيات ولم تسجّل أي وفيات.

وقد أشادت "​منظمة الصحة العالمية​" بجهود سنغافورة في مكافحة الفيروس، وأشارت إلى أنّها "لم تدخر جهدًا في ذلك".