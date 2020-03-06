مسؤول إيراني: تفشي كورونا بالصين وإيران ناتج عن هجوم بيولوجي إرهابي

أكد عضو لجنة ​الأمن​ القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ال​إيران​ي ​حشمت الله فلاحت بيشة​، إن تفشي ​فيروس كورونا​ في ​الصين​ وإيران ناجم عن هجوم بيولوجي إرهابي، معتبراً أنه "لو لم تكن ​العقوبات الأميركية​ لتمكنت طهران من مواجهة الهجوم بسهولة".

وردا على عرض الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مساعدة إيران لمكافحة الفيروس، أشار فلاحت بيشة إلى أن"ترامب ووزير خارجيته ​مايك بومبيو​ يكذبان فيما يخص الفيروس، كورونا ليس عاملا عاديا للمرض، بل هو عامل بيولوجي إرهابي تم نشره في الصين وإيران، ولا ينبغي غض النظر عن هذه القضية، ينبغي مواجهة هذا الهجوم البيولوجي الإرهابي بشكل خاص ومنفصل".

وأكد أنه "منذ اليوم وحتى عام 2030 سيكون العالم أمام أنواع مختلفة من الهجمات البيولوجية الإرهابية، لذا ينبغي تشكيل مؤسسة مستقلة بصلاحيات خاصة، وينبغي أن يكون لدينا مضادات دفاعية ضد الهجمات البيولوجية على شاكلة المضادات الصاروخية".

وعبر فلاحت بيشة عن اعتقاده بأن ترامب بومبيو مبتهجين لما يحدث اليوم في إيران معتبراً أن "الأميركيين لن يقدموا لنا المساعدة، فهم بذلوا كل جهودهم لتشديد العقوبات على استيراد الأدوية، إيران بحاجة لاستيراد ثلاثة بالمائة من الأدوية التي تحتاجها، لكنها غير قادرة على ذلك بسبب العقوبات، لو كان ترامب و بومبيو صادقين وقلقين من تفشي كورونا في إيران والمنطقة فليرفعا العقوبات".