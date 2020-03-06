أردوغان: نقاط المراقبة التركية في إدلب ستبقى على وضعها الراهن

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "نقاط المراقبة التركية في إدلب ستبقى على وضعها الراهن، ولا يوجد أي تغيير بهذا الخصوص حالياً".
وأكّد أردوغان في حديثه للصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من العاصمة الروسية موسكو، أن "تركيا ستكون على أهبة الاستعداد دائماً للرد على الانتهاكات والهجمات المحتملة من طرف النظام السوري في إدلب".
وشدد الرئيس التركي على أن "وقف إطلاق النار في إدلب سيترسخ إن التزمت الأطراف الاتفاقيات التي أُبرِمت"، مشيراً إلى أن هدف تركيا في سوريا هو تفعيل المسار السياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254 وإنهاء الحرب.
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