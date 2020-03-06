خطيب الحرم المكي: الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة كورونا متوافقة مع الشريعة

أشاد إمام وخطيب ​المسجد الحرام​ الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، بالإجراءات التي اتخذتها ​السعودية​ بتعليق العمرة والزيارة مؤقتًا لمواجهة ​فيروس كورونا​، مؤكداً أنها متوافقة مع الشريعة.

وفي خطبة الجمعة من المسجد الحرام، أشار إلى أن حاجة الناس إلى الأمن في الأوطان أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، مشيراً إلى أن حفظ الأرواح من مسؤوليات الحاكم الكبرى وله تقديرها.