وكالة أنباء تونس: مقتل أمني بالتفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأميركية

أكدت وكالة الأنباء التونسية، أن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأميركية بتونس العاصمة، وهو يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.
وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.
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