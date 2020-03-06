وكالة أنباء تونس: مقتل أمني بالتفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأميركية

أكدت وكالة الأنباء التونسية، أن أمنيا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط ​السفارة الأميركية​ بتونس العاصمة، وهو يحمل رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ​وزارة الداخلية​ في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.