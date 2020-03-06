داخلية تونس: مقتل إرهابيين اثنين بالتفجير بمحيط السفارة الأميركية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مقتل إرهابيين اثنين بالتفجير بمحيط السفارة الأميركية، وأكدت الوزارة في بيان لها أنها وضعت الوحدات الأمنية كافة بحال تأهب قصوى لمواجهة مخاطر محتملة.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أفادت بأن انفجارا وقع الجمعة في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأدى ذلك إلى سقوط مجموعة من الإصابات بصفوف الأمن.
وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة، في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.
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