حصيلة المصابين بكورونا في ألمانيا تتجاوز 500 شخص

أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن تسجيلها عشرات حالات الإصابة المؤكدة الجديدة ب​فيروس كورونا​ في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بشكل حاد، إلى أكثر من 500 شخص.

وأكد معهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة فدرالية معنية بإحصاء حصيلة ​ضحايا​ الفيروس في ​ألمانيا​، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع من 400 إلى 534 حالة.

وسجلت معظم هذه الحالات في ولاية شمال الراين-وستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وتليها بادن-فورتمبيرغ و​بافاريا​ التي بدأ منها تفشي الفيروس في البلاد. وانتشر الفيروس الخطير في جميع الولايات الألمانية باستثناء ساكسونيا-أنهالت.