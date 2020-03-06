حصيلة المصابين بكورونا في ألمانيا تتجاوز 500 شخص

أعلنت السلطات الصحية الألمانية عن تسجيلها عشرات حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بشكل حاد، إلى أكثر من 500 شخص.
وأكد معهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة فدرالية معنية بإحصاء حصيلة ضحايا الفيروس في ألمانيا، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع من 400 إلى 534 حالة.
وسجلت معظم هذه الحالات في ولاية شمال الراين-وستفاليا وهي أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، وتليها بادن-فورتمبيرغ وبافاريا التي بدأ منها تفشي الفيروس في البلاد. وانتشر الفيروس الخطير في جميع الولايات الألمانية باستثناء ساكسونيا-أنهالت.
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