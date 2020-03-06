الأناضول: حصيلة كورونا بالعالم بلغت 3863 حالة وفاة وأكثر من 97000 مصاب

أفادت وكالة ​الأناضول​ التركية في إحصائها لضحايا ​فيروس كورونا​، عن أن "حصيلة المصابين فيه حول ​العالم​ تجاوزت 97 ألف شخص، حتى صباح الجمعة، وأكثر من 3 آلاف و386 حالة وفاة.

وأوضحت الوكالة أنه "تم تسجيل 3 آلاف و42 وفاة في البر الرئيسي للصين، و148 في إيطاليا، و107 في ​إيران​، و43 في ​كوريا الجنوبية​، و12 في ​اليابان​، و11 في ​الولايات المتحدة​، و7 في ​فرنسا​، و3 حالات في ​العراق​، ومثلها في ​إسبانيا​، واثنين في ​أستراليا​، ومثلها في ​هونغ كونغ​، وحالة وفاة واحدة في كل من ​سويسرا​ و​بريطانيا​ وسان مارينو و​تايلاند​ و​تايوان​ و​الفلبين​".

وأكدت أنه "بلغ عدد المصابين بالفيروس في البر الرئيسي ​الصين​ي 80 ألفا و552 شخصاً، و104 في هونغ كونغ، و10 في ماكاو، و44 في تايوان".

وأشارت إلى أنه "بلغ عدد الذين تحسنت حالتهم الصحية بعد الإصابة بالفيروس حول العالم، 55 آلاف و186 شخصا".