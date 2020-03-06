الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة استخدام تركيا قضية الهجرة لأغراض سياسية

دانت دول الإتحاد الأوروبي بشدة استخدام تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان قضية الهجرة لأغراض سياسية، مؤكدةً أنها "لن نتسامح في قضية عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وأن الإتحاد الأوروبي عازم على حماية حدوده الخارجية"، داعياً الإتحاد تركيا إلى "تطبيق اتفاق 2016 بشأن المهاجرين بشكل كامل".
جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين عبروا إلى اليونان بلغ 142175 شخصا.
يذكر انه بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
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