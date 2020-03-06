الاتحاد الأوروبي: ندين بشدة استخدام تركيا قضية الهجرة لأغراض سياسية

دانت دول ​الإتحاد الأوروبي​ بشدة استخدام ​تركيا​ ورئيسها ​رجب طيب أردوغان​ قضية ​الهجرة​ لأغراض سياسية، مؤكدةً أنها "لن نتسامح في قضية عبور الحدود بطريقة غير شرعية، وأن الإتحاد الأوروبي عازم على حماية حدوده الخارجية​​​​​​​"، داعياً الإتحاد تركيا إلى "تطبيق اتفاق 2016 بشأن ​المهاجرين​ بشكل كامل".

جاء ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​، أن عدد ​اللاجئين​ والمهاجرين الذين عبروا إلى ​اليونان​ بلغ 142175 شخصا.

يذكر انه بدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية ل​تركيا​، الخميس 27 شباط الماضي، عقب إعلان ​أنقرة​ أنها لن تعيق حركتهم باتجاه ​أوروبا​، كما أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.