حمد حسن: خرجنا من مرحلة إحتواء الكورونا وبات لدينا إنتشار لهذا الفيروس

أعلن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في مؤتمر صحافي من مستشفى البوار، أننا "خرجنا من مرحلة إحتواء فيروس ​الكورونا​ وبات لدينا إنتشار لهذا الفيروس"، داعياً السياسيين إلى تحمل المسؤولية بالحد الأدنى عبر رفع المعنويات، مؤكداً أن الوقت الآن ليس للجدل البيزنطي، مشدداً على أننا "لن نتخلى عن مسؤولياتنا وسنتابع عملنا".

وجدد وزير الصحة العامة الدعوة لعدم التجمع والحد من التواصل غير الضروري، لافتاً إلى أنه لا تستطيع أي دولة في العالم حبس المجتمعات.

وأوضح حسن أن الوزارة كانت تتابع حالات من بلدان موبوءة وتأخذ العينات من المخالطين ضمن العائلة، لافتاً إلى أن في الـ48 ساعة الأخيرة "بات لدينا تطور غير محسوب، حيث تبين أن هناك إصابات من خارج البيئة التي كانت مرصودة".

وكشف حسن أنه "لدينا 3 أو 4 حالات مجهولة المصدر"، كاشفاً أنه "تم أخذ عينات من المخالطين لهم، وهذه إشارة تدل على أهمية كل الإجراءات الإحترازية والتعاطي معها"، مضيفاً: "كلنا اليوم مسؤولين لا سيما السياسيين الذين يتعاطون بالموضوع بنكد".

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ورداً على سؤال، شددد على أن "مستشفى رفيق الحريري الجامعي تبين انه على قدر المسؤولية وعلى الرغم من مطالب الموظفين المحقة لكن الضمير المهني للموظفين حتم عليهم التعامل والتجاوب مع هكذا حالات"، لافتاً إلى أن "المستشفيات الحكومية ملك الوزارة وملك الدولة ولا يمكن لاحد ان يضع شروط على الدولة".

ورداً على سؤال، أشار وزير الصحة العامة إلى أن لدى المستشفيات الخاصة إلتزامات تجاه الوزارة والمجتمع لناحية إستقبال جميع الحالات مهما كان نوعها، مشدداً على أنها "شريك دائم ومسؤول ولا يمكن أن نقبل إستقبال مريض دون آخر".

وجدد حسن التأكيد على أن القلق مطلوب لكن الهلع الهيستيري غير ضروري، لافتاً إلى أنه "من الضروري أن تبقى المعنويات عالية لأنها جزء أساسي من مناعتنا".