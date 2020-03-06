كرامي: أملنا وثقتنا كبيرة بدياب وبأنه سيتخذ القرار الصائب

طالب عضو ​اللقاء التشاوري​ النائب ​فيصل كرامي​ رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ ان يدرس قرار الدفع أو عدمه بعناية فائقة لان كل ما سيتخذ سيؤثر على كل الشعب ال​لبنان​ي ، موضحاً أننا "نعيش أزمة قاتلة قد تؤدي إلى انهيار الهيكل، وقد وصلنا إلى حافة الانهيار . كل ما يحصل اليوم حذرنا منه وحذر منه الرئيس ​عمر كرامي​ وآخر طريق الفساد والمسيرات والمحسوبيات تصل إلى هنا.

وأكد أن "​الكهرباء​ كلفتنا 40 مليار ​دولار​ ولا يوجد كهرباء، ومليارات صرفت على الطرقات ووضع الطرقات يرثى له، واكثر من 30 مليار على ​البنى التحتية​ ولا بنى تحتية، وملايين الدولارات على الإنفاق ولا أنفاق ، كانوا فقط يستخدمون لغة التحريض والمناطقية والطائفية لمكاسب انتخابية"، مشيراً إلى أن "ودائعنا صُرفت وسُرقت، وسندات اليوروبوند بيعت رغم ان رئيس الحكومة طلب بشكل رسمي من ​المصارف​ عدم بيعها ، فباعوها وربحوا بها 400 مليون دولار وتركوا الأموال خارج البلاد".

وشدد على أنه بين الخيارين، "بين دفع الدين والأمن الغذائي نختار الأمن الغذائي وطلبنا هو الابتعاد عن جيوب الناس وجيوب الفقراء" ، داعياً إلى "حماية المودعين الصغار وملاحقة مهربي الأموال إلى الخارج". مؤكداً "أملنا وثقتنا كبيرة بدياب وبأنه سيتخذ القرار الصائب ولكن عليه ان يوضح الناس أهمية هذا الخيار ، فهو يعرف تأثير القرار على الناس وقد وعدنا بحوافز لهم، وهو يعمل من اجل رفع الظلم عن الناس، فالمرحلة دقيقة وتحتاج لكثير من الحكمة" .

وطمأن كرامي الناس بأن وزير الإتصالات ​طلال حواط​ انه سيفعل ما يرضي الناس، داعياً إلى الصبر على الشدائد صبر المؤمنين وان نعمل عمل الصالحين وان نكون اخوةً واحباباً في وجه هذه المؤامرة التي تصيب بلدنا لبنان" .