خير ناشد المعنيين مساعدة المواطنين العالقين في المدفون - القلمون

ناشد الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، ​وزارة الاشغال​ والبلديات والدفاع المدني مساعدة المواطنين العالقين وفتح الطريق من الخط البحري والاتوستراد من منطقة المدفون حتى القلمون.

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