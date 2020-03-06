لفت رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، إلى أنّ "بعض رجال الدين يطلّون على بعض وسائل التواصل الإجتماعي والتلفزيونات ويهوّلون على الناس بفيروس "كورونا"، وكأنّ هذا الفيروس لن يبقي أحدًا على قيد الحياة. بدل هذا التهويل غير المبرّر، عليكم أن تسألوا الأطبّاء".
وأكّد خلال موقفه السياسي الأسبوعي، أنّ "لا داعي للهلع الشديد، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب وينبغي علينا أن نحذّر ونتنبه. لا أحد قال إنّ هذا الفيروس يموت من جرائه 90% من العالم، بل بالعكس أكّد الأطبّاء وعلماء الطب أنّ 80% على الأقل من المصافن يشفون من دون الدخول إلى المستشفى". وطالب الناس أن "يأخذوا بالأسباب وأن يتنبهوا من خلال الأخذ بالأسباب والالتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة، ويجب على أطبائنا وعلماء الطب المسلمين أن يعملوا على اكتشاف علاج وطُعم لهذا الفيروس".
وحذّر الشيخ القطان من "الشماتة بأي إنسان مُصاب أو دولة أو قرية بمثل هذا المرض أو مثل هذا الفيروس، إذ ينبغي علينا أن لا نشمت، بل علينا أن نعتبر وأن نأخذ كل الطرق للوقاية منه".
كانت هذه تفاصيل خبر القطان انتقد بعض رجال الدين الذين يهولون بكورونا: لا داعي للهلع الشديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.