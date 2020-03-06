القطان انتقد بعض رجال الدين الذين يهولون بكورونا: لا داعي للهلع الشديد

لفت رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​، إلى أنّ "بعض رجال الدين يطلّون على بعض وسائل التواصل الإجتماعي والتلفزيونات ويهوّلون على الناس بفيروس "كورونا"، وكأنّ هذا الفيروس لن يبقي أحدًا على قيد ​الحياة​. بدل هذا التهويل غير المبرّر، عليكم أن تسألوا الأطبّاء".

وأكّد خلال موقفه السياسي الأسبوعي، أنّ "لا داعي للهلع الشديد، ويجب علينا أن نأخذ بالأسباب وينبغي علينا أن نحذّر ونتنبه. لا أحد قال إنّ هذا الفيروس يموت من جرائه 90% من ​العالم​، بل بالعكس أكّد الأطبّاء وعلماء الطب أنّ 80% على الأقل من المصافن يشفون من دون الدخول إلى المستشفى". وطالب الناس أن "يأخذوا بالأسباب وأن يتنبهوا من خلال الأخذ بالأسباب والالتزام بإرشادات ​وزارة الصحة العامة​، ويجب على أطبائنا وعلماء الطب المسلمين أن يعملوا على اكتشاف علاج وطُعم لهذا الفيروس".

وحذّر الشيخ القطان من "الشماتة بأي إنسان مُصاب أو دولة أو قرية بمثل هذا المرض أو مثل هذا الفيروس، إذ ينبغي علينا أن لا نشمت، بل علينا أن نعتبر وأن نأخذ كل الطرق للوقاية منه".