عون منح عصام كرم وسام الإستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر في يوم وداعه

منح رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ وسام الإستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر، النقيب الأسبق للمحامين ​عصام كرم​ ووضعته على نعشه في يوم وداعه في دير القمر وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​.

وقد ودّع لبنان ومحاموه النقيب عصام كرم في مأتم مهيب رسمي وشعبي في دير القمر، في كنيسة سيدة التلّة، وترأس الصلاة لراحة نفسه، رئيس أساقفة صيدا ودير القمر المطران مارون العمّار ممثلًا البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس بشارة الراعي، يحيط به المطران بولس مطر وراعي أبرشيّة صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد ورئيس مدرسة الحكمة الخوري شربل مسعد ممثلًا رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر ولفيف من الكهنة والرهبان.

وشاركت في الصلاة الوزيرة ماري كلود نجم ممثلة الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس مجلس الوزراء حسّان دياب. كما شارك رئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني والنائب سيزار المعلوف ممثلًا رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع والوزير السابق غسّان عطالله ممثلًا رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل ودريد ياغي ممثلًا رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور والنائب فريد البستاني ونقيبا المحامين في لبنان وطرابلس ملحم خلف ومحمد المراد ونقيب محرّري الصحافة اللبنانيّة جوزف القصيفي والنقباء السابقون للمحامين وممثلو هيئات قضائية وقانونيّة ومدنيّة وإجتماعيّة ورئيس جامعة قدامى الحكمة فريد الخوري ومحامون من كل لبنان تقدمهما النقيبان خلف والمراد حملوا نعش الفقيد إلى داخل الكنيسة وإلى مثواه الأخير.

