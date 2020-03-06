البرد غطى المناطق العكارية والأمطار الغزيرة تسببت بسيول

تساقطت زخات البرد في عدد من المناطق العكارية وخصوصا الساحلية منها، وتسببت ​الامطار​ الغزيرة بسيول حملت معها الاتربة و​النفايات​ وتحولت الطرق الى بحيرات. كما ادت الى اضرار في بساتين اللوزيات والحمضيات.

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