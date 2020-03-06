الخارجية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بالخروق الاسرائيلية

تقدمت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بشكوى إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بالخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش تطورات الاوضاع في الجنوب والتزام لبنان تنفيذ ​القرار 1701​.



من جهة ثانية، تسلم الوزير حتي نسخة عن أوراق اعتماد السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ​دوروثي شيا​، ودام اللقاء الاول لهما نصف ساعة، أعربت خلاله شيا عن هدفها "بتعزيز العلاقات بين البلدين وبذل ما يمكن من جهود للمحافظة على الدعم الأميركي للمؤسسات الشرعية اللبنانية لا سيما ​الجيش اللبناني​".

كما تسلم نسخة عن أوراق إعتماد سفير سلوفينيا لدى لبنان المقيم في أنقرة بريموز سيليغو.

وكان التقى وفدا من القناصل الفخريين المعتمدين في لبنان وتم عرض لامكانية التعاون مع الدول التي يمثلونها بشكل ثنائي مع لبنان.