رئيس مستشفى طرابلس الحكومي: لا إصابات بكورونا في المدينة والشمال

أكّد رئيس مجلس إدارة "​مستشفى طرابلس الحكومي​" الدكتور فواز حلاب، أنّه "لم تسجّل أي إصابة بفيروس "كورونا" في مستشفيات المدينة و​الشمال​، خلافًا لما يروّجه البعض".

وأوضح في تصريح صحافي، "أنّنا نقوم حاليًّا بتجهيز الطابق الأخير في مبنى المستشفى من أجل استخدامه فقط في مجال التشخيص ومراقبة المرضى، وفي حال الثبت من أي إصابة، فسيتمّ نقلها على الفور إلى "​مستشفى بيروت الحكومي​".