محفوظ: سيسحب العلم والخبر من أي موقع ينشر إشاعات مغرضة

أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان له، أنه "نتيجة نشر أحد المواقع الالكترونية أخبارا كاذبة وملفقة تتعلق بفيروس الكورونا من دون ان يسندها الى مصدر موثوق ويحمل اسما او اختصاصا، وحرصا على سمعة المواقع الالكترونية وما التزمته من إسناد أي خبر إلى معلومة صحيحة ودقيقة وإلى مصادر موثوقة، فإن المجلس الوطني للاعلام يهيب بهذه المواقع أن تتبرأ من أي موقع إلكتروني يسيء إليها وإلى سمعتها".
وذكّر المجلس بأنه "سيسحب العلم والخبر من أي موقع ينشر إشاعات مغرضة، كما سيحرك القضاء ومكتب جرائم المعلوماتية".
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