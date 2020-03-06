مصلحة الليطاني: لتسديد اشتراكات ري القاسمية ورأس العين وصيدا جزين

تابعت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ تحت اشراف الخبير ​بول ابي راشد​ المكلف من جانب القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، الالتزام البيئي لمصانع الخمور في الحوض الاعلى لنهر الليطاني.

وعملت الفرق الفنية على "جمع العينات من مصنعين لصناعة الخمور و​المشروبات الروحية​، في ​كفريا​ ​البقاع الغربي​، حيث تبين أن في شركة كفريا وحدة المعالجة منجزة، تم أخذ عينة من مدخل المحطة واخرى من مخرجها الذي يصب في المسطحات الطبيعية، مع العلم ان ​المياه​ المعالجة مصدرها مياه الغسيل والتنظيف فقط كون العملية الصناعية متوقفة حاليا.

وبخصوص شاتو مارسياس، فوحدة المعالجة منجزة، وقد تم اخذ عينة من مدخل المحطة واخرى من مخرجها الذي يصب في المجرور العام، مع العلم ان المياه المعالجة مصدرها مياه الغسيل والتنظيف فقط كون العملية الصناعية متوقفة حاليا".

وأعلنت المصلحة انها وضعت قيد التحصيل جداول التحقق عن العام 2020 للمشتركين في مشاريع الري في المصلحة (مشروع ري ​القاسمية​ و​رأس العين​ ومشروع ري صيدا- جزين). وطلبت من الذين لم يسددوا بدل اشتراكاتهم المبادرة فورا لدفع ما يتوجب عليهم في مهلة اقصاها 30/6/2020 في مراكز الجباية في صيدا ومكاتب المصلحة في القاسمية ولبعا، مشيرة الى انه اعتبارا من 1/7/2020 يتوجب عن المبالغ المستحقة وغير المسددة غرامة تأخير مقدارها 2% عن كل شهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وأنذرت الادارة المشتركين المتخلفين عن دفع اشتراكاتهم المستحقة لغاية 31/12/2019 المبادرة فورا الى دفع ما يترتب عليهم تحت طائلة ملاحقتهم تبعا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لتحصيل المبالغ المستحقة عليهم وكذلك قطع المياه عن اشتراكاتهم. واكدت حقها في ملاحقة المشتركين المخالفين لنظام الري لا سيما المخالفات المنصوص عنها في المادة 23 من النظام خصوصا لجهة عدم صحة المساحات المروية ومخالفة أنظمة الري.