تعليق كافة الأنشطة الرياضية بقرار من وزيرة الشباب والرياضة حتى نهاية شهر اذار

دعت ​وزارة الشباب والرياضة​، في تعميم صادر عن الوزيرة فارتينيه اوهانيان، الاتحادات والجمعيات والأندية الرياضية والشبابية والكشفية إلى تعليق الأنشطة على أنواعها حتى نهاية شهر آذار الحالي.

واعتبرت وزارة الشباب والرياضة هذا التعميم بمثابة إجراء احترازي يهدف الى حماية السلامة العامة للشباب والكشافة والرياضيين والمدربين والإداريين والجمهور على السواء وإلى الوقاية من انتشار ​فيروس كورونا​ ويتماشى مع الاجراءات التي اتخذتها ​وزارة الصحة العامة​ في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بالاستحقاقات الدولية الملزمة، طلبت وزارة الشباب والرياضة تزويدها مسبقاً بالمعلومات اللازمة عن أي بعثة كي يصار وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية لحماية أبناءنا المشاركين في هذه الاستحقاقات وضمان تأمين وسائل الرعاية لهم.