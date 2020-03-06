سفير بريطانيا أكد لغجر إستعداد الشركات البريطانية للإستثمار في لبنان

أعرب السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ عن إستعداد ​الحكومة البريطانية​ لمساعدة ​وزارة الطاقة والمياه​ ومواكبتها في تنفيذ خططها المستقبلية، مبدياً عن إستعداد الشركات البريطانية للإستثمار في لبنان.

وكان السفير البريطاني قد زار وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ في مكتبه في الوزارة، وكانت جولة أُفق شاملة لمشاريع الوزارة ورؤيتها المستقبلية في قطاعات النفط والمياه والكهرباء.