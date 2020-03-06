سفير بريطانيا أكد لغجر إستعداد الشركات البريطانية للإستثمار في لبنان

أعرب السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ عن إستعداد الحكومة البريطانية لمساعدة وزارة الطاقة والمياه ومواكبتها في تنفيذ خططها المستقبلية، مبدياً عن إستعداد الشركات البريطانية للإستثمار في لبنان.
وكان السفير البريطاني قد زار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في مكتبه في الوزارة، وكانت جولة أُفق شاملة لمشاريع الوزارة ورؤيتها المستقبلية في قطاعات النفط والمياه والكهرباء.
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