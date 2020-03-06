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رقم جديد لضحايا كورونا في الصين.. وتسجيل مئات الإصابات

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أعلنت الصين، بؤرة الفيروس، تسجيل 143 إصابة جديدة دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أعلنت الصين، بؤرة الفيروس، تسجيل 143 إصابة جديدة واصلت عدد حالات الوفاة المسجلة في الصين، الجمعة، من جراء فيروس كورونا المستجد الانخفاض، حيث أعلنت السلطات الصينية عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة و143 حالة إصابة.

وبالإعلان الجديد يصل عدد الوفيات المسجلة في الصين إلى 3042 حالة.

ومعظم الوفيات حصلت في ووهان التي سجلت 2350 حالة وفاة، كما أن المدينة مغلقة بشكل غير مسبوق مثل باقي مناطق هوبي.

ولكن يبدو أن عمليات الحجر الصحي للمصابين، وغيرها من القيود المفروضة، قد بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض مستمر في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة.

في هذه الأثناء، سجلت كوريا الجنوبية 196 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد حالات المصابة إلى قرابة 6800 حالة.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص الآتين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سول.

وألغت كوريا الجنوبية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات بسبب انتشار الفيروس، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

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الصين تبني 4 مستشفيات في 10 أيام

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واقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة 11.7 تريليون وون (9.9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس، وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية.

والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة 30 تريليون وون (25 مليار دولار) أعلن عنها الرئيس مون جي-إن، لمعالجة الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد ال12 في العالم.

من جانب آخر، ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينغ في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها 6 حالات وفاة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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