شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بسبب ماكينة آيس كريم بـ375 ألف جنيه بمدرسة بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماع لها يوم الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب أحمد حسان، بشأن شراء ماكينة أيس كريم بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء عام 2016 بمبلغ (375 ألف جنيه).

ووفقا لطلب الإحاطة فقد بلغ سعر ماكينة الآيس كريم يُقدر بـ375 ألف جنيه، ودخلت الماكينة المدرسة الفندقية بطور سيناء عام 2016 ولم يتم تشغيلها حتى الآن رغم مرور نحو 4 سنوات على شراؤها، ولم يتم تدريب الطلاب على الماكينة، ولفت النائب فى طلب الإحاطة إلى أن الماكينة تحتاج إلى صيانة لعدم تشغيلها طوال تلك المدة، واعتبر ما حدث إهداراً للمال العام.

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كما تناقش اللجنة فى نفس الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن وجود بنك المعرفة على التابلت باللغة العربية والإنجليزية فقط، وعدم وجود المحتوى باللغة الفرنسية، ما يمثل صعوبة شديدة لطلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الفرنسية فى متابعة بنك المعرفة الذي يمثل أهمية كبيرة لامتحانات تلك المرحلة.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المُقرر له الأحد المُقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكوراني، بشأن ارتفاع الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تُحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والتعليم الفني الصادر له القرار رقم (193) بتاريخ 10/9/2019.

كما تناقش اللجنة، فى اجتماع لها يوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب سامى رمضان، بشأن ما شهدته إدارة التعليم فى الإسكندرية من حالة ارتباك وتضارب في القرارات وصدور توجيهات من وكيلة الإدارة التعليمية بالإسكندرية باتباع أسلوب في العمل ثم تغييره لأكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان لدى أولياء الأمور.