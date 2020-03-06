التنظيم والإدارة يقيم أكثر من ألف موظف قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –عبدالقادر رمضان:

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من تقييم 1042 من موظفيه لتحديد الاحتياجات التدريبية قبل الانتقال للعاصمة الإدارية.

وأضاف أن الحكومة تولي أهمية بالغة لرفع كفاءة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة بشكل عام وللمنتقلين منهم إلى العاصمة الإدارية بشكل خاص، مع إعطاء أهمية خاصة لرفع كفاءة التعامل مع البرامج الأساسية بالحاسب الآلي وفقا لطبيعة عمل كل وحدة إدارية.. مشيرا إلى أن الموظفين الأكفاء هم أساس أي عملية إصلاح إداري ومؤسسي.

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وأوضح أن الجهاز لديه قاعدة بيانات دقيقة بشأن امكانيات موظفيه المهنية والمهارية إلى جانب احتياجاتهم التدريبية، وبناء عليها سيتم تحديد نوعية البرامج التدريبية التي ينبغي إلحاقهم بها، ومن المقرر أن تعقد لهم بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيا بدون أي تدخل بشري، ووفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف عامة او تقييم احتياجاتهم التدريبية أو شغل عضويات أي مجالس.

كما تم إعداد اختبارات التقييم بالتعاون مع أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في مجالات مختلفة وتضم المنظومة عدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، بحسب رئيس الجهاز.