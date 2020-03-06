ضبط خامات طبية ملوثة و18 ألف حقنة مُعدّة للتدوير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:
ضبطت أجهزة مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الجمعة، كمية من الحقن الطبية قبل إعادة تدويرها، وخامات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع مستلزمات طبية في برج العرب غربي المحافظة.
وقال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملات موسعة لضبط المصانع غير المرخصة والسلع مجهولة المصدر، أسفرت عن ضبط المصنع المشار إليه وأظهر التفتيش وجود مخزن يدار بدون ترخيص داخل المصنع.
وأضاف سعد الله، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تفتيش المخزن أسفر عن ضبط 18 ألف حقنة طبية بها عيوب تصنيع بغرض تدويرها في إنتاج المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 2 طن و280 كجم بلاستيك مجروش ناتج من هوالك ماكينات بالمصنع.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الخامات البلاستيكية المضبوطة غير مطابقة للمواصفات القانونية، وتبين أنها ملوثة بشحومات المصنع حيث جرى تجميعها بغرض التدوير لإعادة استخدامها في إنتاج المستلزمات الطبية.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات، بعد تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة ومباشرة التحقيق.
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