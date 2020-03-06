لبنان: تسجيل 4 اصابات بكورونا مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال وزير الصحة اللبنانية حمد حسن، الجمعة، أنه حصل تطور غير محسوب في الـ48 ساعة الماضية، حيث تسربت إصابات بفيروس كورونا من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة إلى لبنان.

وأضاف: "خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس ولدينا حاليا انتشار الفيروس ولدينا 4 حالات مجهولة المصدر ونعمل على تتبعها".

ودعا وزير الصحة اللبناني المسؤولين في لبنان، إلى التحلي بأعلى درجات الوعي وتحمل المسؤولية، بدل الجدال العقيم، لمواجهة خطر تفشي كورونا.

وكان لبنان أعلن أمس الخميس، تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا لامرأة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع عدد المصابين إلى 16، وسط مخاوف من نقص حاد في المعدات الطبية قد يهدد مساعي احتواء الفيروس.