فيروس كورونا.. الأونروا تقرر إغلاق كافة مدارسها بغزة كإجراء احترازي

محمد اسماعيل - القاهرة - قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إغلاق جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة ليوم غد السبت وذلك كإجراء احترازي، جراء انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي فرنسا، صدق قرار بإغلاق 100 مدرسة في منطقة ألزاس بجنوب البلاد بدءا من غد السبت، بعدما ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 12)من 10 إلى 81 في خلال 48 ساعة. وتضم هذه المدارس ما بين 30 ألف إلى 40 ألف طفل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وسوف يتم غلق كل المدارس التي يتأكد فيها إصابة أي من العاملين أو التلاميذ بـ"كوفيد- 19"، وكذلك أي تلميذ حضر أي تجمع مسيحي كبير الشهر الماضي في المنطقة التي جرى ربطها بحالات عدوى عبر فرنسا.

وقال لوران توفيه حاكم منطقة الألزاس إنه سوف يتم حظر التجمعات العامة والدينية يشارك فيها أكثر من 50 شخصا في المنطقة، باستثناء حفلات العرس والجنازات مضيفا أن الفعاليات الرياضية سوف تقام بدون جمهور.

وقبل ساعات من إعلان توفيه، قال وزير التعليم ميشيل بلانكير لإذاعة "كلاسيك" إنه في إطار جهود منع انتشار الفيروس تم حتى الآن اغلاق نحو 150 مدرسة يبلغ عدد التلاميذ بها نحو 45 ألف .