روسيا: تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بـكورونا منها 5 في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي روسيا، منها 5 في العاصمة موسكو، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.

وبهذا يصل عدد المصابين بالفيروس المتحور الجديد المعروف باسم (كوفيد-19) في روسيا إلى 10 أشخاص.