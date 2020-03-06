روسيا: تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بـكورونا منها 5 في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في أراضي روسيا، منها 5 في العاصمة موسكو، وفق ما نقلته روسيا اليوم الإخبارية.
وبهذا يصل عدد المصابين بالفيروس المتحور الجديد المعروف باسم (كوفيد-19) في روسيا إلى 10 أشخاص.
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