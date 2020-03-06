فرنسا تعلن عن 7 وفيات بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 423 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس 5 مارس 2020، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، إلى 423 حالة، وارتفاع حصيلة الوفيات لـ 7 حالات.

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، وفاة حالتين أخريين على صلة بانتشار فيروس كورونا في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالمرض الجديد إلى 6 حالات وفاة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، استعداد باريس للتنسيق مع واشنطن في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة" السبع" للتحرك بشكل أفضل في مواجهة "كوفيد 19".

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وقالت الرئاسة الفرنسية في تغريدة نشرتها على "تويتر"، عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين: "جرت محادثة ممتازة مع دونالد ترامب للتحرك بشكل أفضل في مواجهة كوفيد 19".

وأضافت: "الجانبان مستعدان لتنسيق تصدينا للفيروس على المسارات العلمية والصحية والاقتصادية في ظل الرئاسة الأمريكية لمجموعة السبع".

وذكر الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على ضرورة تحقيق "استجابة أكثر فعالية" لمواجهة انتشار الفيروس. وترأس الولايات المتحدة مجموعة السبع هذا العام وسيستضيف الرئيس الأمريكي قادتها في قمة تعقد بين 10 و12 جوان في كامب ديفيد.