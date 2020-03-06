برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية

اقترح النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران، محمد رضا نجفي، فرض حجر صحي على العاصمة طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

في رسالة وجهها إلى كل من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ورئيس البرلمان، علي

لاريجاني، ووزير الصحة، سعيد نمكي، أشار نجفي إلى أن عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، مضيفا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها.

وكانت مدينة قم، وهي من أبرز المراكز الدينية في إيران، بؤرة انتشر منها فيروس كورونا المستجد عبر البلاد، لتصبح إيران من أكثر بلدان العالم إصابة بالأمراض الناجمة عن هذا الفيروس.

كانت وزارة الصحة الإيرانية أفادت، اليوم الجمعة، بارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 124، بعد وفاة 17 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.