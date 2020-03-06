اقترح النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران، محمد رضا نجفي، فرض حجر صحي على العاصمة طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا.
في رسالة وجهها إلى كل من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ورئيس البرلمان، عليلاريجاني، ووزير الصحة، سعيد نمكي، أشار نجفي إلى أن عدم فرض حجر صحي على مدينة قم أدى إلى نتائج كارثية على البلاد، مضيفا أن عدم فرض حجر على العاصمة طهران سينتج عنه عواقب لا تحمد عقباها.
وكانت مدينة قم، وهي من أبرز المراكز الدينية في إيران، بؤرة انتشر منها فيروس كورونا المستجد عبر البلاد، لتصبح إيران من أكثر بلدان العالم إصابة بالأمراض الناجمة عن هذا الفيروس.
كانت وزارة الصحة الإيرانية أفادت، اليوم الجمعة، بارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا إلى 124، بعد وفاة 17 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني لروحاني: مصير طهران قد يشابه ما حل بووهان الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.