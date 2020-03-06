"كورونا" يحرم السياح من بيت لحم

منعت السلطات الإسرائيلية حافلات نقل السياح من الدخول إلى بيت لحم، بعد أن فرضت أمس الخميس على المدينة طوقا أمنيا.

وأفادت قناة روسيا اليوم أن ساحة المهد خالية تماما بعد قرار إغلاق الكنيسة ومنع دخول الوفود

السياحية.

وفي نفس السياق قال نائب مدير مركز شيبا الطبي "تل هشومير"، أرنون أفيك، إنه "لا يمكننا التنبؤ بمدى استمرار انتشار المرض"، داعيا إلى الالتزام بتوجيهات وزارة

الصحة.

وقال إنه "يجب على كل مؤسسة أن تفكر في حظر السفر والتنقل غير الضروري، والحفاظ على النظافة وتجنب الاتصال الوثيق بين الموظفين".

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ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي، نافتالي بينيت، أمس الخميس، بفرض طوق أمني على مدينة بيت لحم الفلسطينية عقب تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا هناك.

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