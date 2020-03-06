هولندا تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا"

أعلن معهد الصحة العامة في هولندا، اليوم الجمعة، عن أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 86 عامًا مصابًا بفيروس "كورونا" المستجد. المستجد. أشار المعهد - وفقًا لما ذكرته صحيفة (نذرلاند تايمز) الهولندية عبر موقعها الإلكتروني - إلى أن مصدر إصابة الرجل لا يزال غير واضح. أن مصدر إصابة الرجل لا يزال غير واضح.

وكان المعهد الوطني للصحة والبيئة في هولندا قد أعلن أمس الخميس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد إلى 82 حالة.

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