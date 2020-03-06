مقتل أمني في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية فى تونس

قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، إن أمنيًا قتل في التفجير الانتحاري بمحيط السفارة الأمريكية بتونس العاصمة.

أفادت وسائل الإعلام التونسية بأن الأمني الذي فارق الحياة، يحمل

رتبة ملازم أول من ولاية سيدي بوزيد، ويدعى توفيق الميساوي.

وأشارت إلى أنه خضع إلى عملية جراحية مستعجلة نظرًا لجروحه الخطيرة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إن انتحاريين استهدافا دورية أمنية بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية.

وأسفرت العملية الإرهابية عن مصرع الانتحاريين وإصابة 4 أعوان أمن إصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى إصابة مدني إصابة خفيفة.